قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد هذه الأيام موجة باردة إلى شديدة البرودة سواء نهارًا أو ليلًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الموجة بدأت يوم الجمعة الماضية ومستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن قيم درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بما يتراوح بين أربع وخمس درجات بسبب مصادر الكتل الهوائية القطبية شديدة البرودة القادمة من مناطق قطبية.

ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل يومي الاثنين والثلاثاء إلى 16 درجة مئوية، في حين تبلغ الصغرى على القاهرة بين ثماني وعشر درجات، وتنخفض عن ذلك في المدن الجديدة.

وأفادت بأن درجات الحرارة الصغرى على مناطق الصعيد ستسجل خمس درجات مئوية في حين تصل على مناطق وسط سيناء أقل من الصفر، وبينها مناطق في سانت كاترين التي تسجل ثلاث درجات تحت الصفر.

وأكدت أن الأجواء شديدة البرودة وتكون قارسة في بعض الأحيان، بسبب النشاط الملحوظ في حركة الرياح، ما يؤدي بشعور أكبر بالبرودة.