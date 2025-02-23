باكستان تسجل ثالث حالة إصابة بشلل الأطفال في عام 2025

أكد المختبر المرجعي الإقليمي للقضاء على شلل الأطفال بالمعهد الوطني للصحة في باكستان، اكتشاف ثالث حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال البري من النوع 1(دبليو.بي.في.1) في عام 2025 .

وكشف المختبر، عن حالة إصابة بشلل الأطفال من منطقة لاركانا بإقليم السند، حسب صحيفة "ذا نيشن الباكستانية" اليوم الأحد.

وهذه هي حالة الإصابة الثانية بشلل الأطفال، التي يتم تسجيلها في إقليم السند هذا العام، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى اثنتين في إقليم السند وواحدة في إقليم خيبر باختونخوا.

يشار إلى أنه تم تسجيل إجمالي 74 حالة إصابة بشلل الأطفال العام الماضي.

ومن بين حالات الإصابة، كانت 27 من إقليم بلوشيستان و22 من إقليم خيبر باختونخوا و23 من إقليم السند وواحدة من كل من إقليم البنجاب والعاصمة إسلام آباد.