شاب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية في الدقي

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أقدم شاب، على التخلص من حياته شنقا داخل مغسلة يعمل بها؛ لمروره بأزمة نفسية بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، نبأ انتحار شاب داخل مغسلة محل عمله بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن عامل، 17 سنة، تخلص من حياته شنقا بواسطة حبل مربوط بجنش المروحة، لمروره بأزمة نفسية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذي يعانون من حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها مع الاحتفاظ بسرية البيانات من خلال الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.