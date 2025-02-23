مظاهرات بتعز اليمنية تنديدا بتردي الخدمات وتفاقم انهيار العملة

تظاهر مئات اليمنيين، اليوم الأحد، في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، احتجاجا على تردي الخدمات وتفاقم أزمة انهيار العملة المحلية.

وجاب المتظاهرون عددا من الشوارع انطلاقا من شارع جمال وسط المدينة، مطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقالة محافظ تعز نبيل شمسان، وتنفيذ المهلة التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، للسلطات المحلية.

وأكد المتظاهرون ضرورة تحسين رواتب المعلمين والموظفين الحكوميين وصرف الرواتب المتأخرة.

وردد المتظاهرون شعارات "المعلم لا يهان.. يا نبيل يابن شمسان"، "حقوقيّة حقوقية.. لا سياسة ولا حزبية".

وقال أحد المتظاهرين لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "نحن نعاني في تعز، لا خدمات ولا مرتبات، والأسعار مرتفعة دون أي رقابة ورمضان قادم ونحن لا نملك شيئا".

وأضاف: "لا نملك سوى القليل من الحرية، وتحاول السلطات الان حرماننا منها من خلال منع التظاهرات".

وأثار تعميم أصدرته السلطات المحلية، أمس السبت، يقضي بالالتزام بقانون تنظيم التظاهرات الصادر عام 2003، استياءً واسعا بين المواطنين، الذين اعتبروه محاولة لتقييد الحريات في المدينة.

وتشهد مدينة تعز، التي يفرض الحوثيون عليها حصارا جزئيا منذ سنوات، أزمات معيشية متفاقمة وسط تدهور مستمر في الخدمات، ما دفع نقابات المعلمين وموظفي الدولة إلى تصعيد احتجاجاتهم خلال الأشهر الأخيرة.