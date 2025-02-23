وزير الخارجية: الاستثثمار في العقار المصري آمن للغاية

قال وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، إن السوق العقارية المصرية نقطة قوة كبيرة، مضيفا أن العقار المصري استثمار آمن للغاية.

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت لأول مرة محط الأنظار الأهم بالنسبة للخارج، خاصة الخليج ودول أوروبية كثيرة.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة أهم مقصد سياحي في الصيف لأشقائنا في الخليج، وفي الشتاء في الدول التي تواجه فصول برد قارسة مثل روسيا.

وأكد وزير الخارجية أن تصدير العقار ملف شديد الأهمية، وأن هناك تعليمات للسفارات والقنصليات لدعم الترويج لما يحدث في مصر، ومنها العقار المصري.