ضبط المتهم بقتل زوجته طعنا بآلة حادة في بني سويف

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ألقت مباحث قسم شرطة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، القبض على زوج لاتهامه بإنهاء حياة زوجته طعناً بآلة حادة "سكين"، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وكان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، تلقى إخطار من شرطة النجدة بمحافظة بني سويف يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة، فيما انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللوء محمد الخولى مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وبرئاسة المقدم عماد طرفاية، رئيس المباحث ومعاونيه وأفراد المباحث، إلى موقع الجريمة للوقوف على أسباب ارتكابها ومراجعة الكاميرات بمحيط الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لسيدة تدعى «منال.ن» مقيمة بمركز ناصر، وأنه وبعد إجراء التحريات، تبين أن زوجها «أ.م»، أنهى حياتها بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم القبض عليه.

كما اعترف المتهم بتفاصيل ارتكابه للجريمة، بسبب وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.