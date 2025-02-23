استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين في استهداف إسرائيلي لمركبة بمدينة رفح جنوب غزة

أدت سلسلة من الخروقات الإسرائيلية اليوم الأحد، والتي تركزت في رفح جنوب قطاع غزة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وبحسب وكالة «معا»، ارتقى شهيد وسجلت إصابات باستهداف إسرائيلي لمركبة في محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.

ونقل مراسل الوكالة عن شهود عيان، أن «جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب جيب تأمين خاص يستقله عدد من الشبان بالقرب من المعبر، ما أدى لانقلاب الجيب ووفاة عبد الكريم شعت، وإصابة 4 بجروح بينهم خطيرة».

كما أصيب اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح، إضافة إلى إصابة مواطن ثالث برصاص الاحتلال بالحي السعودي غرب رفح.

ودوى انفجار قرب مدينة الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.