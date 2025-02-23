ما أبرز الملفات على أجندة وزير الخارجية الروسي خلال زيارته لتركيا غدا؟

يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، غدًا الإثنين، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، يلتقي خلالها نظيره التركي هاكان فيدان، حيث يناقشان ملفات دولية وإقليمية يأتي من بينها الأوضاع في أوكرانيا وسوريا وغزة.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أنه من المرتقب أن يناقش فيدان ولافروف، قضايا التعاون الثنائي، وخاصة التجارة والطاقة والسياحة، بشكل شامل.

كما يبحث الوزيران، سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال الجهود الدبلوماسية والسلام العادل والدائم، ويتناولان المباحثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا في هذا الإطار، والمساهمات التي يمكن لتركيا أن تقدمها في دعم هذا المسار.

ومن المنتظر أن يتم التأكيد على أن تركيا التي استضافت المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022، مستعدة لتولي هذا الدور في الأيام المقبلة، بحسب المصادر نفسها.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الاجتماع قضايا إقليمية ودولية بشكل شامل، بما في ذلك سوريا والشرق الأوسط.

وقالت وكالة الأناضول، إنه من المتوقع أن يؤكد فيدان عزم تركيا على تطهير سوريا من العناصر الإرهابية بالكامل، ويؤكد ضرورة حماية وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية.

ومن المنتظر أن يؤكد فيدان على رفض النهج الإسرائيلي العدواني المهدد لسلامة الأراضي السورية، ويشدد على ضرورة البدء في جهود إعادة الإعمار لإرساء الاستقرار في سوريا.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تطورات الأوضاع في غزة واليات استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع، علاوة على تأكيده رفض التهجير القسري للفلسطينيين من وطنهم، والتشديد على أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا على أساس حل الدولتين.