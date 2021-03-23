يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الفنان خالد جلال، احتفالية خاصة للأمهات المثاليات، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وذلك بالمسرح القومي في السابعة من مساء غد الأربعاء.



وتقوم الوزيرة، خلال الحفل بتكريم الأمهات المثاليات من الموظفات بالقطاع، وأيضا تكريم نجمات الثقافة والفن المبدعات من اللاتي أثرن في الحركة الفنية؛ تقديرًا لعطائهن الفني في تنمية الأسرة والمجتمع.



وتحيي الاحتفالية، الفنانة رحاب مطاوع التي تقدم باقة من أشهر الأعمال الغنائية عن الأم التي أثرت الوجدان المصري.



وصرح الفنان خالد جلال، بأن قطاع الإنتاج الثقافي يحرص علي تكريم السيدات المثاليات اللاتي كانت لهن بصمات في الأسرة والمجتمع من العاملات بالقطاع.



ونوه بحرص القطاع على تكريم الفنانات اللاتي أثرن في الحركه الفنية المصرية، وكانت لهن دور بارز في بث قيم ومبادئ هادفة أثرت في المجتمع المصري والعربي.