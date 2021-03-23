إيطاليا: إبحار سفينة إنقاذ تحمل 116 مهاجرا نحو صقلية

أفادت مصادر إعلامية إيطالية، بأن إحدى سفن إنقاذ منظمة إنسانية، تحمل 116 مهاجراً تبحر نحو سواحل صقلية.

ونقلت وكالة الأنباء الايطالية "اكي" عن المصادر الإعلامية، أن سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Mediterranee) غير الحكومية، تتجه نحو ميناء أوغوستا بمحافظة سيراكوزا (جنوب شرق صقلية)، حاملة 116 مهاجرا تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المصادر، أن المنظمة غير الحكومية كانت قد تقدمت أمس للسلطات الإيطالية وللمرة الخامسة، بطلب ميناء آمن لإنزال المهاجرين إزاء تدهور الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه يوجد على السفينة أيضًا 5 مهاجرين ثبتت إصابتهم (بكوفيد 19).