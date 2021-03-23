محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى جديد بكفر سعد

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومديري إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وتناول الاجتماع استعراض المواقع المقترحة، لإنشاء مستشفى مركزي جديد في كفر سعد؛ لتوفير خدمات طبية أفضل لأهالي مدينة كفر سعد والقرى التابعة لها، ولمواكبة المخطط الخاص بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالي ٢١٩ تابعًا.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها بسرعة اتخاذ الخطوات المطلوبة لاختيار الموقع المناسب لتنفيذ هذا المشروع، وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية.