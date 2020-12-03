موسيماني يقود تدريبات الأهلي بعد عودته من جنوب أفريقيا

قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، بعد عودته من جنوب إفريقيا، ليبدأ التحضير لمواجهة ‏المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ‏

وكان موسيماني قد منح الفريق راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراة فيتا كوب، بعد توقف ‏المسابقات بسبب الأجندة الدولية، ثم توجه مع جهازه المعاون إلى جنوب إفريقيا قبل أن يعود لقيادة مران الأهلي ‏اليوم.‏

ونجح الأهلي في تحقيق فوز في غاية الأهمية على فيتا كلوب في الكونغو بثلاثة أهداف دون ‏رد، في الجولة الرابعة قبل السفر إلى السودان لملاقاة المريخ في الجولة الخامسة -قبل ‏الأخيرة- بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏