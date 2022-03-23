أمريكا والفلبين تجريان أكبر تدريبات عسكرية خلال عقود

تجري الولايات المتحدة والفلبين أكبر تدريباتهما العسكرية في خلال ثلاثة عقود ، فيما تزيد التوترات مع الصين، ليبثا الحياة مجددا في حلف دفاعي وهنت قوته في السنوات الأخيرة.

وذكرت السفارة الأمريكية في مانيلا في بيان أن تدريبات "باليكاتان" سوف تجرى هذا العام ابتداء من 28 آذار/مارس وحتى 8 نيسان/أبريل، بمشاركة 5100 جندي أمريكي و3800 جندي فلبيني، في الفلبين، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن باليكاتان هي أبرز تدريب عسكري بين الدولتين ويرجع لعام 1991.

وتأتي التدريبات السنوية فيما يحذر المسؤولون الصينيون من أن الولايات المتحدة تحاول بناء ما تصفه بـنسخة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في تكرار لتبرير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا.

كما احتجت الفلبين كثيرا على التواجد الصيني المتزايد في جنوب شرق آسيا والمياه القريبة.

وكان الرئيس رودريجو دوتيرتي قد هدد بإلغاء الحلف فيما حسن العلاقات مع الصين، حيث اتجه لوقف اتفاقية القوات الزائرة التي ترجع لعام 1998 التي أرست الشروط للتدريبات المشتركة ولانخراط القوات الأمريكية في الفلبين. ثم أعاد الاتفاقية العام الماضي.