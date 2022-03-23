الرائد الألماني ماورر يغادر محطة الفضاء الدولية في مهمة خارجية

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غادر رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر محطة الفضاء الدولية في مهمة خارجية تستمر عدة ساعات.

وأظهرت صور حية لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بعد ظهر اليوم الأربعاء، رائد الفضاء الألماني وهو يغادر النقطة الخارجية للبشرية رفقة زميله الأمريكي راجا شاري عبر غرفة معادلة الضغط الهوائي.

ومن المنتظر أن تستغرق المهمة الخارجية ست ساعات ونصف الساعة حيث سيقوم الرائدان بتوصيل خراطيم جديدة بنظام تبريد واستبدال كاميرا بالإضافة إلى تركيب توصيلات للكهرباء والبيانات مع منصة البحث الأوروبية الخارجية "بارتولوميو".

وتعد هذه أول مهمة خارجية لماورر على مسافة تبلغ نحو 400 كيلومتر من الأرض.

وكتبت وكالة الفضاء الأوروبية، التي يتبعها ماورر، على تويتر:" هذا هو اليوم".

وأظهرت صور طاقم المحطة الدولية قبل بدء المهمة وهو يساعد ماورر وشاري في ارتداء بزتي الفضاء.

كان ماورر سافر برفقة ثلاثة زملاء أمريكيين من وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية على متن سفينة فضاء في الحادي عشري من نوفمبر الماضي حيث من المنتظر أن يبقى هناك حتى نهاية أبريل المقبل.

يذكر أن ماورر/52 عاما/ هو رائد الفضاء الألماني الثاني عشر الذي يسافر إلى الفضاء ورابع رائد فضاء ألماني يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية.