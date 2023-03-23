تقرير: رينو تدعو بنوك الاستثمار لبحث خطة طرح شركة أمبير للسيارات الكهربائية في البورصة

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قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو دعت بنوك الاستثمار لدراسة دورها في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة صناعة السيارات الكهربائية التابعة لها أمبير في البورصة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة الفرنسية أرسلت إلى بنوك الاستثمار تطلب منها تقديم مقترحاتها بشأن الطرح العام المحتمل خلال الأيام الأخيرة.

وتدرس رينو طرح أسهم أمبير في بورصة يورونكست باريس للأوراق المالية بحلول الربع الأخير من العام الحالي.

تنتج شركة أمبير السيارات ميجان إي.تك من فئة هاتشباك وألباين الرياضية الكهربائية.

وتستهدف رينو وصول قيمة أمبير إلى حوالي 10 مليارات يورو (8ر10 مليار دولار).

وقالت المصادر إن المناقشات مستمرة ويمكن أن تتغير تفاصيل خطة الطرح المحتملة وفقا لأوضاع السوق.

واتفقت رينو وحليفتها اليابانية نيسان موتور، في يناير الماضي على المضي قدما في خطة فصل قطاع السيارات الكهربائية والبرمجيات أمبير كشركة منفصلة، ليتم طرحها في البورصة في وقت لاحق من العام الحالي.