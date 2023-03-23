موسكو تؤكد عدم قدرة الغرب على عرقلة التعاون الروسي الصيني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الغرب لن يكون قادرًا على الإضرار بالأجندة الإيجابية للعلاقات الروسية الصينية عن طريق "حشو المعلومات" و"إجراءات العلاقات العامة.

ووصفت زاخاروفا، بيان المملكة المتحدة على وجه الخصوص، حول تزويد أوكرانيا بذخيرة اليورانوم المستنفد بأنه "استفزاز إعلامي وسياسي" يهدف إلى قلب مفهوم خطاب جدول الأعمال العالمي من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت زاخاروفا، في نقل مباشر عبر موقع "سولوفيف لايف": "هم لا يستطيعون أن يفهموا أن هذا كله غير ممكن أن يتم ولا بأي طريقة سواء من حشو المعلومات، البروباجندا، أو التلاعب بالتيار السائد لمقاطعة أجندة إيجابية، هذه الأجندة بناءة، ولا يمكن قلبها أبدا".

وكانت قد أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي، يوم الثلاثاء، إن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على يورانيوم مستنفد إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثاً عن هذه المبادرة، إن الغرب "قرر محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس بالأقوال بل بالأفعال".

ووصف وزير الخارجية سيرجي لافروف مثل هذه الإمدادات بأنها خطوة نحو تصعيد خطير.

جاء بيان جولدي وسط زيارة الدولة التي يقوم بها شي جين بينغ لموسكو ومحادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك حول خطة لتطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030.