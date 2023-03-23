التنمية المحلية: تنفيذ 3 دورات بمركز سقارة يستفيد منها 80 متدربا الأسبوع المقبل

أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، استمرار مركز التدريب بسقارة في تقديم خطته التدريبية لعام 2022 - 2023 طوال شهر رمضان المبارك، موضحا أن الأسبوع المقبل يشهد انطلاق 3 دورات تدريبية هي دورة تصميم الجارافيك والإنفوجراف، وتصميم الشبكات، وتنمية مهارات القيادات في مجال الشئون المالية ويستفيد من هذه الدورات 80 متدربا.

وكشف آمنة، في بيان له، عن حرص الوزارة على إلمام القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن بالموضوعات المتعلقة بعمل المحليات ومنها الشئون المالية بصفة عامة.

وبين أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الشئون المالية والتي يستفيد منها 28 متدربا ستركز على ما هي الموازنة العامة وتحليل إجمالي لها، والتعريف بموازنة البرامج والأداء وخطوات التحول للعمل بها، والموازنة الاستثمارية للمحليات وآليات تنفيذها، وأهم ملامح القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الحكومة والجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وتابع: "وورش عمل على أهم مشاكل القانون التي واجهت العاملين أثناء تطبيقه، ومراقبة المخزون السلعي، والمقايسة السنوية، ومعدلات الصرف على المخازن والتصرف في الراكد، ولائحة المخازن، ونظام الأجور والعلاوات والإجازات والسلوك الوظيفي وانتهاء الخدمة، والتعريف بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 لتعيين التحرك الوظيفي "الترقية – النقل – الندب – الإعارة – الحلول – تقويم الأداء".

وأشار إلى أن دورة تصميم الشبكات والتي يستفيد منها 24 متدربا تتضمن التعريف بأنواع الشبكات والكابلات، وكيفية ربطها بـIP، وكيفية تحديد عدد المستخدمين داخل الشبكة وبروتوكلات الشبكات، واستكشاف المشكلات داخل الشبكة وحلها، والتطبيقات باستخدام الشبكات.

ونوه بأن الدورة ستتضمن تدريبات عملية؛ لربط الأجهزة مباشرة ومع راوتر وسويتش واكسيس بوينت، مؤكدا الأهمية الكبيرة للتدريب التكنولوجي في العصر الذي نعيشه خاصة، وأن التطور التكنولوجي والعملي أصبح سريعا لدرجة تجعلنا في حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة؛ لتمكين العنصر البشري وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته.

وأوضح أن دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف والتي يستفيد منها 28 متدربا حتى يستطيع العاملون بالمحليات أن يواكبوا الوسائل التكنولوجية الجديدة، وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التي تلائم مواقع التواصل المختلفة.

وأشار إلى أن دورة ستشمل التعريف بمبادئ وعناصر تصميم الجرافيك والتطبيقات العملية له، وصيغ الصور، ومقدمة عن برنامج adobe، والواجهة الرئيسية لبرنامجي الفوتوشوب وillustrator، وإنشاء الملفات والحفظ بالصيغ المختلفة، والقوائم الرئيسية واللوحات في برنامج الفوتوشوب والطبقات وانواعها وتنظيمها.

وعلى جانب آخر، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، بتخريج 119 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية هي تطوير مهارات، وإدارات منظومة حقوق الإنسان، ودورة ريادة الاعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، وأساسيات استخدام الحاسب والأوفيس.