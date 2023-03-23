غانا تفوز على أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا

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فاز المنتخب الغاني على ضيفه الأنجولي 1 /صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وسجل أنطوان سيمينو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الغاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الأنجولي صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخب أفريقيا الوسطى المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما يتذيل منتخب مدغشقر الترتيب برصيد نقطة.