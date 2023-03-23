أعلنت متحدثة باسم شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية وسيارات الطرق الوعرة، مساء اليوم الأربعاء، زيادة مكافأة الأرباح المخصصة للعاملين عن العام الماضي بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2021 وذلك بفضل النتائج القوية التي حققتها الشركة.

وحسبما أعلنت المتحدثة في شتوتجارت، ستصل قيمة المكافأة الخاصة عن العام الماضي إلى 9050 يورو، مقارنة بـ 7900 يورو عن عام 2021.

وأضافت المتحدثة أن من المنتظر أن يتم صرف المكافأة مع راتب أبريل للعاملين في المقار الألمانية التابعة لبورشه والشركات المملوكة لها ،ومنها بورشه لايبتسيج.

ووفقا للشركة، يبلغ إجمالي عدد العاملين المستفيدين من هذه المكافأة نحو 27 ألف شخص.

يذكر أن بورشه تحدد قيمة المكافأة الطوعية وفقا لمنطق معين وتأخذ في الاعتبار الأرقام الرئيسية للسنتين الماليتين الماضيتين.

وبناء على هذا قررت صرف علاوة استثنائية طوعية بقيمة إجمالية تصل إلى 9050 يورو عن السنة المالية 2022.

وحققت بورشه زيادة ملحوظة في الإيرادات والأرباح في 2022، ويتحدد مبلغ العلاوة الاستثنائية السنوية وفقا لنتائج الأعمال وجرت العادة في بورشه أن يكون هذا المبلغ كبيرا، وللمقارنة بلغت المكافأة التي ستصرفها مجموعة فولكس فاجن المالكة لبورشه عن العام الماضي 3630 يورو.

وتزامنا مع العلاوة الاستثنائية، دعا مجلس الإدارة ومجلس العاملين في بورشه عاملي الشركة إلى التبرع إلى ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وحصل العاملون في الشركة في الخريف الماضي على علاوة استثنائية بقيمة وصلت إلى 3000 يورو عندما تم طرح بورشه في البورصة.