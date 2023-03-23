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ضرب زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الأربعاءمنطقة "يشيل يورت" بولاية ملاطية وسط تركيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الأربعاء "أن هزة أرضية بقوة 4ر4 درجات وقعت في ولاية ملاطية، عند الساعة 2243 بالتوقيت المحلي ".

وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال كان بمنطقة يشيل يورت، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

كان زلزالان مدمران بقوة 7ر7و 6ر7 درجات على مقياس ريختر قد ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار يبلغ 6ر103 مليار دولار.