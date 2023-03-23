التعليم: عقد امتحانات شهر مارس لسنوات النقل في الأسبوع الأول من أبريل

بدأت المديريات التعليمية، في إعلان مواعيد وجداول امتحانات شهر مارس لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وتعقد امتحانات الشهر في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن أسئلة امتحانات شهر مارس لصفوف النقل تعقد فى المنهج الدراسي لشهر مارس حتى أول أبريل، ويتم وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية للامتحانات التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضافت أن الطالب سيحصل في نهاية الفصل الدراسي على الدرجة الأعلى في اختبار الشهرين (فبراير ومارس) بالإضافة إلى درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.

وأشارت إلى عقد الاختبار الشهري داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة، ويتم عقد امتحانات قصيرة في جزء من الحصة، ويتم وضع الامتحان بمعرفة موجه المادة.

وأكدت أن الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتي لا يمتحن فيها الطالب نهائيا، مع التزام واضع الامتحان بعدد الأسئلة فى كل اختبار والدرجة المخصصة لكل سؤال، موضحة أن أسئلة الصفين الرابع والخامس الابتدائي اختيار من متعدد وباقي الصفوف اختيار من متعدد مع أسئلة مقالية قصيرة.