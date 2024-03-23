 قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد الإجراءات العسكرية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد الإجراءات العسكرية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية

د ب أ
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 9:38 ص | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 9:38 ص

أفادت مصادر محلية فلسطينية بتشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "الاحتلال أوقف سير المركبات عبر الحاجزين، ودقق في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما تسبب بأزمة مركبات أمام المواطنين، خاصة للمتوجهين إلى الأغوار".

ووفق المصادر ، "يشهد الحاجزان منذ أشهر، تشديدات عسكرية وتفتيش لمركبات المواطنين، ما يعيق من حركتهم والالتحاق بأعمالهم في الأغوار".

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