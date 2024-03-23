تقارير: موسيماني وكيروش ضمن الاهتمامات لتدريب الوداد

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يهتم نادي الوداد المغربي بالتعاقد مع أحد المدربين البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

وسبق وأعلن الوداد الانفصال رسميا عن فوزي البنزرتي وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وأشار موقع "هسبورت" المغربي أن إدارة الوداد بقيادة عبد الحميد برناكي وضعت عدد من الأسماء لاختيار خليفة البنزرتي من بينها.

وأوضح أن الفرنسي هوبير فيلود، مدرب منتخب بوركينافاسو السابق، والبرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، إلى جانب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق وأبها السعودي الحالي ضمن السماء المطروحة لتدريب الوداد.