 سنغافورة.. مقتل شخصين وإصابة 4 جراء اصطدام شاحنة بسائقي دراجات نارية - بوابة الشروق
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سنغافورة.. مقتل شخصين وإصابة 4 جراء اصطدام شاحنة بسائقي دراجات نارية

سنغافورة - د ب أ
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 11:12 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 11:14 م

حلت مأساة بمجموعة من ثمانية سائقين للدراجات النارية بسنغافورة في جوهور صباح اليوم السبت، حيث صدمتهم جميعا شاحنة إلا سائقا واحدا من قافلتهم، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من سائقي الدراجات النارية، بينهما الفائز في عرض أنوجيرا للمواهب بماليزيا لعام 2017 محمد شفيق عمران، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

وقال إسماعيل دوله قائد الشرطة بحي باتو باهات، في بيان، إنه تم الإبلاغ عن الحادث هاتفيا حوالي الساعة 03:00 صباحا.

وأضاف أن الرجال كانوا مسافرين من العاصمة سنغافورة لتناول السحور في منطقة موار بضاحية باجوه.

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