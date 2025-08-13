تراجع أسعار النفط قبل لقاء الرئيسين الأمريكي والروسي

انخفضت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن تؤثر نتيجته بشكل كبير على أسعار النفط.

وانخفض سعر عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بمقدار 88ر0 دولارا أي بنسبة 38ر1% لتصل إلى 08ر63 دولار للبرميل.

وقبل ساعات من انتهاء المهلة السابقة الممنوحة للصين لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أمس، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمدد الهدنة التجارية لمدة 90 يومًا أخرى حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. هذه الهدنة الطويلة، المُمنوحة للمرة الثانية، تمنح البلدين وقتًا كافيًا لتسوية خلافاتهما في الاتفاقيات.

نظراً لأن الرسوم الجمركية المرتفعة تُؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وانخفاض الطلب على الوقود، مما يُؤثر سلباً على أسعار النفط، فقد لاقى هذا الخبر ترحيباً من تجار النفط.

و من المقرر أن يلتقي ترامب مع بوتين يوم الجمعة في ألاسكا لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع أوكرانيا.

وتواجه روسيا تهديداً بفرض عقوبات من الولايات المتحدة، لتجاهلها دعوات إنهاء الحرب.

وإذا أسفر الاجتماع عن اتفاق سلام إيجابي، فقد تُرفع العقوبات الثانوية المفروضة على الهند.

في تقريرها الشهري، رفعت أوبك توقعاتها للطلب على النفط لعام 2026، بينما خفّضت توقعاتها لنمو المعروض من الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين من خارج أوبك+ إلى 630 ألف برميل يوميًا.

وكانت المنظمة قد توقعت ارتفاعًا في الطلب على النفط بمقدار 38ر1 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة قدرها 100 ألف برميل عن التوقعات السابقة.

كما توقع التقرير تحسنًا في النمو الاقتصادي العالمي لعام ٢٠٢٥ ليصل إلى ٣٪، مستشهدًا باتفاقيات تجارية جديدة أبرمتها الولايات المتحدة مع مختلف شركائها.