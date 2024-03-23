تحدثت الفنانة انتصار عن علاقتها مع الحب فى الوقت الحالي، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، على شاشة قناة الحياة.

وقالت انتصار خلال اللقاء: «كنت مرغوبة من الرجال طوال الوقت، ولكن اكتفيت وزهقت، وعمري ما بخاف إني أكون مرغوبة أم لا، وممكن لو أعجبت برجل أروح أقوله، والحب ملوش مكان ولا وقت، وفي اللحظة دي الكون كله بيكون ساكت احتراما لهذه اللحظة».

وتابعت: «ودائما الراجل اللي بيحبك بيتكلم عنك ورا ضهرك حلو، وآخر مرة حبيت فيها كانت من وقت طويل، والحب بيغير الحياة بتحس إن الأكل له معنى واللبس له معنى ودولابك اللي في البيت له معنى».