بشار الأسد يعزي بوتين في ضحايا كروكوس سيتى: ماضون في حربنا المشتركة ضد الإرهاب

أرسل الرئيس السوري بشار الأسد، برقية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ للتعزية في ضحايا العمل الإرهابي في كروكوس سيتي.

وقال الأسد في برقيته: "نعرب لكم عن بالغ أسفنا جراء سقوط ضحايا وإصابات إثر الهجوم الإرهابي الشائن الذي وقع في مركز تجاري في ضواحي موسكو، معبرين عن بالغ تعاطفنا ومواساتنا لعائلاتهم وأحبائهم"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف: "إن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف المدنيين الأبرياء يدل على العجز التام في جعل الشعب الروسي يحيد عن مبادئه وتمسكه بسيادة بلاده واستقلالية قرارها، ويرتبط مباشرة بالهزائم القاسية والمُوجعة التي تتكبدها النازية الجديدة وداعموها جراء العملية العسكرية الخاصة في دونباس".

وتابع: "ونحن إذ ندين هذا الفعل الوحشي وكل ما يرتكبه الإرهابيون من سفك للدماء في أي بقعة في العالم، فإننا نؤكد عزمنا على المضي معكم في حربنا المشتركة ضد الإرهاب والتطرف العابر للحدود".

وأكمل: "تعازينا القلبية لكم، سائلين الله للضحايا الرحمة ولذويهم الصبر والسكينة وللمصابين الشفاء العاجل".

ووقع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق كروكوس سيتي في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار على الحاضرين في حفل فني.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا العملية الإرهابية في العاصمة الروسية إلى 93 قتيلًا.