افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، فعاليات دورة "القيادة والتأثير"، والذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، والتي تمتد حتى يوم الاثنين 25 مارس الجاري.

وتحدث رئيس الجامعة في محاضرة عن مهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، وشارك في التدريب كل من الدكتور هاني شحتة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هئية التدريس بمحاضرة عن فنون القيادة والإدارة الجامعية، والدكتور سامي غنيم عميد كلية التجارة بمحاضرة عن الجوانب المالية في الجامعات، والدكتور الشحات منصور العميد الأسبق لكلية الحقوق بمحاضرة عن الجوانب القانونية والإدارية في الجامعات، والدكتور محمد غانم العميد السابق لكلية الطب البيطري بمحاضرة عن التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدرسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية.

وقال رئيس جامعة بنها، إن برنامج القيادة والتأثير الذي ينظمه مركز تنمية القدرات يعد نموذجا مثاليا للاستثمار في الموارد البشرية بالجامعة، حيث يعمل على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة والحالية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات أن الدورة التدريبية يشارك فيها نحو 31 متدربا ويستمر التدريب على مدار 3 أيام، وتهدف إلى إكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بمهارات القيادة والإدارة الجامعية.