محافظ الدقهلية: 100 ألف مستفيدة من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن إجمالي عدد المستفيدات من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال الفترة من 18 حتى 28 فبراير الماضي تحت شعار "حقك تنظيمي" بلغ 100 ألف و836 مستفيدة في مجالات صحة وتنظيم الأسرة، وذلك من خلال وحدات الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية، والمراكز الصحية الحضرية، ورعاية الأمومة والطفولة، ووحدات ومراكز طب الأسرة، وكذا العيادات المتنقلة البالغ عددها 29 عيادة بالقرى والتوابع.

وأضاف المحافظ أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون الكامل للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، وبمشاركة فعالة لعدد من الأجهزة ومؤسسات المجتمع المدني، شملت مديرية الشئون الصحية، ومديرية أوقاف الدقهلية، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، والهيئة العامة لمحو الأمية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، وإدارة بناء وتنمية القرية، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، مؤكدا أن تنفيذ الحملة استهدف تقديم خدمات صحية في مجال تنظيم الأسرة وتعبئة المجتمع نحو استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال الندوات الإعلامية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الذى أوضح ان الحملة شارك فيها أخصائي ومساعدي أخصائي النساء والتوليد، والمثقفات الصحيات والسكانيات والرائدات الريفيات، مشيرا إلى أن اجمالي المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة بلغ 51610 منتفعات، وتم إجراء كشوفات بالموجات فوق الصوتية سونار لـ 4584 سيدة، ومتابعة الحوامل لـ 2790 سيدة، وكشف أمراض نسا لـ 6665 سيدة، وكذا تقديم مشورة الوسائل والتوقيت الأمثل للحمل من خلال الندوات لـ 26067 سيدة، وتعليم وفحص ذاتي للكشف المبكر عن أمراض الثدي لـ 3750 سيدة، كما تم الكشف على 26873 حالة لأمراض باطنة، و39409 حالة لأمراض الأطفال.