الأمين العام للأمم المتحدة: وكالة الأونروا العمود الفقري لتوفير المساعدة الإنسانية في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي العمود الفقري لتوفير المساعدة الإنسانية في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده بمطار العريش، اليوم السبت، أن هناك 3000 عضو عامل في الوكالة، يمثلون مركز وقلب التوزيع للمساعدات في غزة.

وأشار إلى أن عددًا من موظفي الوكالة تم قتلهم، لكنهم يواصلون العمل من أجل مساعدة السكان في القطاع.

ولفت إلى التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن مشاركة بعض موظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر، موضحًا أن هذا الأمر مدان.

وأفاد بإجراء تحقيق في هذه المعلومات، بجانب تعليق عمل الموظفين الذين تُثار ضدهم هذه الادعاءات، داعيا لتجنب أي تدخل في العمل الإغاثي للوكالة وناشد المجتمع الدولي لمساعدتها.

وبدأ جوتيريش زيارة لمدينة العريش، يطلع خلالها على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وآخر التطورات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع.

وأجرى الأمين العام زيارة لمستشفى العريش تفقد فيها عددا من الجرحى الفلسطينيين، ثم أجرى جولة تفقدية في معبر رفح.