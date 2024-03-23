مصر تحقق ذهبية وفضية الفرق للتنس بدورة الألعاب الإفريقية

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حقق منتخب مصر للتنس للرجال، الميدالية الفضية في منافسات الفرق بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في مدينة أكرا بغانا وتختتم فعاليتها اليوم.

وتعرض منتخب الرجال للهزيمة أمام منتخب تونس في المباراة النهائية ليكتفي الفراعنة بحصد المركز الثاني والميدالية الفضية.

وكان قد تمكن منتخب الرجال من الوصول للنهائي وذلك عقب تحقيق الفوز بالأمس على نظيره منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-0.

ومثل منتخب الرجال كل من محمد صفوت (كمدرب ولاعب)، أكرم السلالي، فارس زكريا ومايكل صبحي.

وعلى نفس الصعيد، فكان قد نجح منتخب السيدات للتنس بمشاركة كل من لميس الحسين وساندرا سمير وميرنا رفعت من تحقيق الفوز في المباراة النهائية على نظيره منتخب نيجيريا لتتوج فتيات مصر بالميدالية الذهبية.

وتضم قائمة منتخب مصر للتنس بدورة الألعاب الأفريقية كل من محمد صفوت، أكرم السلالي، فارس زكريا، مايكل صبحي على صعيد الرجال، فيما تشارك كل من ميار شريف، ساندرا سمير، لميس الحسين وميرنا رفعت على صعيد السيدات.