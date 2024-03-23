الصين تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

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بعث الرئيس الصيني، شي جين بينج، برقية تعزية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو، طبقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في"

وأعرب شي، عن صدمته، بشأن "الهجوم الإرهابي الخطير" وأرسل "تعازيه العميقة والصادقة للضحايا وأسرهم، نيابة عن الصين، حكومة وشعبا"، حسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم السبت.

وأضاف شي: "الصين تعارض الإرهاب بأي شكل من الأشكال.إننا ندين بشدة الهجمات الإرهابية وندعم بقوة جهود الحكومة الروسية، في حماية الأمن والاستقرار الوطنيين".

وأعلنت لجنة تحقيقات روسية عن ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 143 قتيلا.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

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