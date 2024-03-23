مصادر ترجح زيادة سعر الخبز السياحي بأكثر من 10%

قال مصدر بوزارة التموين، إن الدولة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بالوقود والسولار، مؤكدا أن المواطن سيحصل على الخبز البلدي من المخابز من خلال البطاقة التموينية بسعر 5 قروش فقط.

وأضاف المصدر لـ «الشروق» أن الحكومة ستتحمل فرق تكلفة انتاج الخبز وستسددها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع هيئة السلع التموينية، لافتا إلى أنه من المرجح زيادة سعر الخبز السياحي بنسبة ترتفع عن 10٪ بسبب عمليات النقل، وهي زيادة ليست كبيرة بعد تحريك أسعار السولار الذي يعتبر الوقود الأساسي للمخابز.

ومن جانبه، كشف رئيس شعبة المخابز عبدالله غراب، عن أنه من المتوقع زيادة سعر رغيف العيش السياحي والفينو، خلال الأيام المقبلة بسبب ارتفاع أسعار السولار.

وأضاف غراب، لـ"الشروق"، أنه سيعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة، مع أعضاء الشعبة، لحسم نسبة الزيادة، مع مراعاة عدم تحمل المواطن فرق كبير بعد ارتفاع السولار، موضحا أن الزيادة الجديدة قدد تتراوح بين 25 إلى 50 قرش لرغيف العيش، ومثلها لرغيف الفينو.

ومن جانبه، قال رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، عطية حماد، إن الخبز الحر يخضع للعرض والطلب كأي سلعة أخري وتتأثر أسعاره دائمًا بأي زيادات جديدة في مكونات إنتاجه.

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة التموين، أحمد كمال، إن هناك تعليمات مشددة بمراقبة عمل المخابز البلدية بعد ارتفاع السولار، وتحمل الحكومة تكلفة الزيادة بالنسبة للمخابز التي تعمل بالسولار والغاز وتقدم رغيف الخبز المدعم.