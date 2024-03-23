كروس أساسيا في تشكيل ألمانيا لمواجهة فرنسا

أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، التشكيل الذي سيخوض مواجهة فرنسا مساء اليوم السبت، في مباراة ودية دولية.

ويستضيف المنتخب الفرنسي نظيره الألماني على ملعب جروباما، في العاشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة الودية ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وجاء تشكيل المنتخب الألماني لمواجهة اليوم كما يلي:

تير شتيجن في حراسة المرمى

الدفاع: جوشوا كيميش - جوناثان تاه - أنطونيو روديجر - ميتلشتيت

خط الوسط: روبرت أندريش - توني كروس - جمال موسيالا

الهجوم: جوندوجان - فلوريان فيرتز - كاي هافرتز.