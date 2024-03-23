شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل "الحشاشين" رغبة الإمام الغزالى "نضال الشافعى"، الخروج من دولة السلاجقة وذلك بعدما شعر بأن ما يفعله غير خالص لإيمانه فقط، وبدأ يشعر بالغرور ويترك العلم ولا يتعلم، وقرر الذهاب للحج، ثم بعدها يغادر إلى الشام أملًا في أن يشعر بالراحة هناك أكثر.

وفي مشهد آخر نرى توبيخًا كبيرًا من قبل ملك شاه إلى قائد جيشه بعد خسرة معركته ضد الحشاشين، ومحاولة تبريره بأن هؤلاء القوم كانوا لا يخشون الموت ليقرر ملك شاه إقالته من منصبه.

واندهش الغرب وملك فرنسا من انتصار حسن الصباح بعدد قليل من الجنود والأتباع على جيش السلاجقة، خاصة أن هذا الجيش سبق وانتصر علي الغرب وسحقهم بأكثر من معركة، وهو الأمر الذى حيرهم بشدة.

ونجح حسن الصباح فى اغتيال نظام الملك "فتحي عبد الوهاب"، وذلك عقب تسلل شاب من تابعيه إلى معسكر السلطان ملك شاه، ومن ثم التنكر فى زى مسكين يطلب أموال وما أن اقترب من الوزير حتى طعنه وبعدها تم قتله هو الآخر فى الحال.

وأصدر حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين أمرًا باغتيال نظام الملك وزير الدولة السلجوقية وذلك على يد الشاب الذى حلم بالجنة خلال الأحداث حيث كان الحلم مجرد بوابة يقنع من خلالها الصباح الشاب التابع له بعمل أى مهمة بفدائية ولو كلفته روحه بعدها فى مقابل الذهاب للجنة.

وتدور أحداث العمل في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.