الجيش اللبناني يحذر من ارتفاع وتيرة الاعتداءات على لبنان بذرائع مختلفة

حدر الجيش اللبناني، اليوم من اختراق آليات إسرائيلية السياج التقني والقيام بأعمال تجريف جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان اليوم على حسابه الرسمي على منصة اكس أن إسرائيل رفعت منذ أمس وحتى اليوم، وتيرة "اعتداءاتها" على لبنان متخذة ذرائع مختلفة.

وذكر الجيش اللبناني، "العدو الإسرائيلي رفع منذ أمس وحتى اليوم وتيرة اعتداءاته على لبنان متخذًا ذرائع مختلفة، فنفّذ عشرات الغارات جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مُوقعًا شهداء وجرحى فضلًا عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات".

وأضاف: "اجتازت آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة له السياج التقني صباح اليوم، ونفذت أعمال تجريف في وادي قطمون في خراج بلدة رميش، كما انتشر عناصر من قوات المشاة المعادية داخل هذه الأراضي اللبنانية، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد الجيش اللبناني أنه يتابع التطورات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" والجهات المعنية لاحتواء الوضع المستجد على الحدود الجنوبية.

كان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن، في بيان، أمس السبت، مقتل 6 أشخاص في موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية مساء اليوم على مناطق في جنوب لبنان.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لحزب الله في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل.

يذكر ان اتفاق وقف إطلاق نار في جنوب لبنان بدأ في نوفمبر ٢٠٢٤ لمدة 60 يوما بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر 2023، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان في يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى ١٨ فبراير الماضي.