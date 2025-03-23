مظاهرات في إسرائيل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين يوم السبت مرة أخرى احتجاجا على فشل الحكومة في التفاوض على صفقة تبادل أسرى وعلى قرارها بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار. وطالبوا بإجراء انتخابات جديدة.

وأمرت المحكمة العليا بوقف مؤقت لإقالة بار حتى يجري النظر في الاستئناف. وأصدرت المدعية العامة الإسرائيلية قرارا بأن الحكومة ليس لديها أساس قانوني لإقالته.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان في وقت متأخر من يوم السبت إن بار "لن يبقى رئيسا للشاباك" وأن "إسرائيل ستظل دولة ديمقراطية". وأكد أن فقدان ثقته في بار يعود إلى ما قبل التحقيق الذي أجراه الشاباك بشأن الروابط غير القانونية بين عدد من مساعديه وقطر.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد إلى التمرد الضريبي وإضراب عام إذا تحدت الحكومة قرار المحكمة، قائلا: "إذا حدث ذلك، يجب أن يتوقف كل شيء في البلاد".

