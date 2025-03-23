حارس البرازيل: الكلاسيكو أمام البرازيل سيكون مثيرا

أكد الحارس البرازيلي بينتو، الذي يقترب من المشاركة أساسيًا أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، أن كلاسيكو أمريكا الجنوبية سيكون مثيرًا.

وصرح حارس النصر السعودي، في مؤتمر صحفي "المباريات مع الأرجنتين دائمًا ما تتسم بالصعوبة. فالخصم كما نعلم، يحب دائمًا الاستفزاز والاندفاع أكثر".

وقال بينتو، الذي حل مكان أليسون بيكر عندما أصيب الحارس الأول للبرازيل في مباراة الخميس الماضي ضد كولومبيا، وبالتالي من المتوقع أن يكون المرشح الأوفر حظا لحراسة المرمى يوم الثلاثاء، إنه لم يسبق أن كانت هناك مباراة مع الأرجنتين لم تلعب بقوة كبيرة، لذا يمكن توقع مباراة مثيرة وهجومية.

وأضاف الحارس، الذي شارك للمرة الأولى مع السيليساو كأساسي في مباراتي إنجلترا وإسبانيا وديًا العام الماضي "ستكون مباراة مشابهة لتلك التي تخوضها أندية البرازيل والأرجنتين في كأس ليبرتادوريس".

وأكد الحارس أنه جاهز لتعويض أليسون، على الرغم من شعوره بالقلق أكثر من المعتاد، لأنها مباراة خارج الديار وبأجواء مختلفة لأنها ستكون في ملعب مونومنتال، الذي سيكون مكتظا بجماهير المنافس.

ويحتاج منتخب الأرجنتين، متصدر التصفيات برصيد 28 نقطة، للتعادل في دياره، لضمان التأهل تلقائيا إلى مونديال 2026.

بينما يحتاج منتخب البرازيل، الذي يحل في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، للفوز من أجل البقاء بين أول 6 منتخبات.