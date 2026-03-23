محافظ أسيوط ومدير الأمن يؤكدان تنفيذ خطة إغلاق المحال للحفاظ على هيبة الدولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تشكيل لجان من الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط؛ لتوجيه مأموري المراكز ورؤساء المباحث والأقسام لتطبيق خطة إغلاق المحلات والكافيهات، تنفيذًا لتعليمات قرار رئيس الوزراء بإغلاق المحلات من الساعة التاسعة مساءً بداية من الأسبوع القادم.

وتضمن قرار المحافظ، تكليف اللجان المعنية برئاسة رئيس المركز أو الحي، وإدارات الإشغالات والإعلانات والإيرادات والإدارة الهندسية، بتمام تنفيذ خطة الإغلاق في المواعيد المقررة يوميًا، وتحرير محاضر للمخالفين.

وقال محافظ أسيوط، إن من يخالف قرار رئيس الوزراء سوف يتم إصدار قرار بغلق المنشآت لمدة شهر وفرض غرامة مالية حسب النشاط.

وفي نفس السياق، عقد اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، اجتماعًا أمس مع مساعديه ومأموري ورؤساء المباحث بالمراكز والأقسام.

وتضمنت الاجتماع، تعيين خدمات أمنية لتنفيذ خطة الدولة في إغلاق المحال التجارية، المتضمنة بقرار رئيس الوزراء، لتخفيف الأعباء واستهلاك الكهرباء على الدولة.

وقال مصدر أمني، إن اللواء وائل نصار مدير الأمن شدد خلال الاجتماع، على تنفيذ قرار رئيس الوزراء ومواجهة أي مخالف بالقانون، بما يحقق هيبة الدولة.