إندونيسيا ترحل مواطنا ألمانيا بسبب جمعه عينات نباتات محلية دون تصريح

قال مسئولون، اليوم الاثنين، إن السلطات الإندونيسية رحلت مواطنا ألمانيا بعد ضبطه وهو يجرى أبحاثا غير مصرح بها في حديقة لوري ليندو الوطنية.

وطرد مكتب الهجرة من الدرجة الأولى في مدينة بالو، الواقعة في مقاطعة سولاويزي الوسطى، فلادألكسندرو تاتارو بعد الاشتباه في جمعه عينات من النباتات المحلية دون الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات المعنية.

وقال مكتب الهجرة المحلي في بيان، إن تاتارو دخل البلاد بتأشيرة عند الوصول، لا تسمح له بممارسة الأنشطة البحثية.

وخلال عملية تفتيش، اكتشف رجال شرطة عدة عينات نباتية بحوزة تاتارو، يتردد أنه أخذها من مواقع بحثية محمية دون تصريح، بما في ذلك من الوكالة الوطنية للبحوث والابتكار في إندونيسيا.

وقال مدير مكتب الهجرة في المدينة إن هذه الواقعة تشكل انتهاكا لقواعد الهجرة وتجاوزا للوائح التي تحكم إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية في إندونيسيا.

وأفادت السلطات بأن عملية الترحيل تأتي ضمن جهود أوسع لإنفاذ قوانين الهجرة وحماية السيادة الوطنية، لا سيما في المناطق الحساسة بيئيا.

وتم إدراج المواطن الألماني على قائمة سوداء، مما يمنعه من العودة إلى إندونيسيا لفترة محددة.