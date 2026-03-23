إسرائيل تكشف عن مشاركة لواء حريديم في عدوانها على لبنان

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عن انضمام لواء "الحشمونائيم" للمرة الأولى إلى العدوان المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الجاري.

وقال في بيان: "خلال الأسابيع الأخيرة، عمل جنود لواء "الحشمونائيم" في جنوبي لبنان، إذ نفذوا غارات استهدفت مناطق عدة".

وتابع: "الجنود الذين شاركوا في عمليات عسكرية في سوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، يعملون الآن لأول مرة في لبنان".

و"الحشمونائيم" هو لواء في الجيش الإسرائيلي يضم جنودا متدينين "حريديم".

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر سلسلة بيانات، عن مشاركة 5 فرق عسكرية في العدوان على لبنان هي: 36، و91، و146، و210 و162.

وأسفر عدوان إسرائيل على لبنان، منذ 2 مارس الجاري، عن 1024 شهيدا، بينهم 118 طفلا و79 امرأة، إضافة إلى 2740 جريحا، منهم 370 طفلا و419 امرأة، وكذلك أكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

وردا على العدوان، يهاجم "حزب الله"، إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، ويستهدف قوات ومواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وتحتل إسرائيل، مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة، منصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.