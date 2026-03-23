تراجع العجز التجاري لإسبانيا خلال يناير الماضي

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الإسبانية الأولية الصادرة اليوم الاثنين، تراجع عجز الميزان التجاري لإسبانيا خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع تراجع الواردات بأسرع من تراجع الصادرات.

وذكرت الوزارة أن العجز التجاري بلغ خلال يناير 4 مليارات يورو، مقابل 1ر6 مليار يورو في يناير 2025.

وتراجعت صادرات إسبانيا خلال يناير الماضي بنسبة 1ر4% سنويا، بعد نموها بنسبة 1ر0% خلال ديسمبر، وتراجعت الواردات بنسبة 8ر7%، مقابل نموها بنسبة 2ر6% سنويا خلال الفترة نفسها.

وتراجعت واردات منتجات الطاقة بنسبة كبيرة بلغت 2ر33% سنويا، في حين تراجعت صادرات الكيماويات بنسبة 3ر10% خلال يناير الماضي.