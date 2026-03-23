عراقجي: يجب على دول المنطقة والعالم محاسبة المسئولين عن زعزعة الأمن

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي هاكان فيدان، بحثا خلاله التطورات الإقليمية، وتداعيات الحرب في المنطقة على الأمن الإقليمي والعالمي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أدان عراقجي، الجرائم الإسرائيلية الأمريكية بحق الشعب الإيراني، ولا سيما الهجمات على المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية، مؤكدًا عزم إيران على الدفاع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وذكر أن «استهداف إيران للقواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في دول المنطقة يتماشى مع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس»، بحسب مزاعمه.

وأعرب عن أسفه لما وصفه بـ«استغلال أراضي الدول الإسلامية في المنطقة لشن هجوم أمريكي وإسرائيلي على إيران».

وجدد التنويه أن «حالة انعدام الأمن التي يشهدها مضيق هرمز هي نتيجة مباشرة للعدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي»، قائلًا إن «دول المنطقة والعالم عليهم محاسبة المسئولين عن هذه الجريمة».

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي ضرورة بذل الجهود لخفض التوتر وتعزيز العلاقات بين إيران ودول المنطقة.



