ستارمر: على بريطانيا الاستعداد لاستمرار الحرب الإيرانية لفترة من الزمن

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن على بريطانيا أن تكون مستعدة لاحتمال استمرار الحرب مع إيران "لفترة من الزمن".

وأخبر ستارمر النواب في مجلس العموم البريطاني أنه "من الصعب الإجابة" عن تساؤل حول مدة استمرار الأزمة، مشيرا إلى أنه حذر فريقه من الوقوع في فخ "الهدنة الزائفة" عبر الاعتقاد بأن هناك "نهاية سريعة ومبكرة لهذا الصراع"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

كما شدد رئيس الوزراء البريطاني على أن هذا النزاع "ليس حربنا، ولن ننجر إليها"، وذلك في رده على أسئلة كبار المشرعين.

وخلال مثوله أمام لجنة التنسيق البرلمانية، المكونة من رؤساء اللجان المختارة في مجلس العموم، قال ستارمر إنه يرحب بالتقارير التي تتحدث عن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بيد أنه أضاف لدى سؤاله عن المدة المتوقعة لاستمرار الصراع: "إذا كنت صادقا، فمن الصعب الإجابة على هذا السؤال".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.



