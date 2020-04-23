البرلمان الأوروبي: نحتاج لموازنة أوروبية قوية

أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، اليوم الخميس، الحاجة لإعداد موازنة أوروبية طموحة للفترة القادمة، لتوائم بين أهداف الاتحاد المحددة سلفاً وتتعامل كذلك مع تداعيات الأزمة الحالية الناتجة عن تفشي وباء كوفيد-19.

جاء ذلك خلال كلمة ساسولي عبر دائرة فيديو مغلقة (الفيديوكونفرانس) على هامش القمة الأوروبية، مؤكداً ضرورة التحرك بسرعة لتأمين التعافي الأوروبي بعد الأزمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

كما أشار رئيس البرلمان الأوروبي إلى ضرورة معرفة ما يعني التعافي الاقتصادي قائلا "إن هذا لا يعني التخلي عن أهدافنا بشأن التحول المناخي أو التوجه نحو اقتصاد رقمي".

وأوضح ساسولي أن الموازنة الأوروبية توفر كافة الوسائل للتعامل مع تحديات ما بعد الأزمة على المدى المتوسط والبعيد، "فالمؤسسات الأوروبية تسير بالاتجاه الصحيح"، وفق كلامه.

كما رحب المسؤول الأوروبي بإعلان ألمانيا نيتها زيادة مساهماتها في الموازنة الأوروبية القادمة 2021-2027 لمعالجة تداعيات أزمة كورونا من النواحي الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

في الإطار نفسه، شدد ساسولي على ضرورة حماية التراث الأوروبي عند الحديث عن التعافي، وقال "يتعين على الحكومات حماية القطاع الثقافي الهش في بلادنا".

واختتم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي كلمته مرحباً بفكرة إقامة صندوق تعاف مشترك للاتحاد الأوروبي.