إندونيسيا تسعى لحظر استقبال القادمين من الهند بسبب ارتفاع إصابات كورونا

صرح المتحدث باسم قوة العمل الخاصة بفيروس كوفيد - 19، في إندونيسيا، اليوم الجمعة، بأن حكومة جاكرتا تسعى إلى منع دخول القادمين من الهند أو من يمرون عبرها خلال سفرهم، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث ويكو أديساسميتو قوله، إن الحكومة تعتزم الإدلاء بإعلان رسمي في هذا الصدد في وقت لاحق اليوم.

وأضاف أن الحكومة تعتزم تطبيق الحظر لحين تحسن الأوضاع الصحية في الهند.

وذكر وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي ساديكين، أن الحكومة تعتزم استثناء المواطنين الإندونيسيين الذين يعتزمون العودة من الهند إلى بلادهم من قرار الحظر.

وسجلت الهند اليوم أكثر من 332 ألفا و730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية يتم رصدها على مستوى العالم.

كما سجلت الهند أكبر حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الإصابة بالوباء، بواقع ألفين و263 حالة، حسبما أظهرت بيانات حكومة نيودلهي.