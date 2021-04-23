جبة الإفطار، تساعد الجسم على استعادة الطاقة بعد ساعات من الصيام، وكذلك تعيد إليه الرطوبة التي يفقدها بسبب التعرق، ولذلك يجب أن تحتوي مائدة الإفطار على وجبات مغذية وفي نفس الوقت صحية حتى لا تتسبب في الإصابة بأمراض، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون، ولذلك تقدم "الشروق" يوميًا مقترحات لوجبة إفطار مناسبة للجسم.

ووجبة إفطار الحادي عشر من رمضان تحتوي كبدة إسكندراني وبطاطس محمرة وخبز الصاج مع سلطة الطحينة.

- فوائد الكبدة

بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني الخاص بالصحة، فإن الكبدة تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للإنسان، منها فيتامين ب وحديد وفسفور ومغنيسيوم وفيتامين أ، إضافة إلى فيتامين ك وفيتامين هـ وفيتامين أ؛ ولذلك تحافظ على صحة العين وتحمي من الالتهابات، مثل التهاب المفاصل.

كما تحافظ الكبدة على الكلى والقلب والأوعية الدموية؛ لأنها غنية بالفولات والزنك والسيلينيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

- فوائد الطحينة

تساعد الطحينة في تقوية العظام ورفع مستوى الطاقة بالجسم وحمايته من السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى حماية الجسم من الالتهابات المزمنة والتخفيف من ألم التهاب المفاصل الروماتويدي وحماية الكبد والكلى من التلف، لاحتوائها على الفسفور وفيتامين ب6 وب1 ومضادات أكسدة ومضادات التهابات- بحسب موقع موقع "هيلث لاين نيتوركس" الأمريكي الذي يقدم نصائح صحية

- فوائد البطاطس

تحتوي البطاطس على عناصر غذائية عديدة، منها البوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب6 والحديد والفسفور والزنك؛ ولذلك تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقوي العظام- بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني الخاص بالصحة.

- الكبدة الإسكندراني

المكونات:

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

2 حبة فلفل ملون مقطع شرائح.

حبة طماطم كبيرة منزوعة البذور مقطعة شرائح.

2 فلفل أخضر حار مقطع شرائح (حسب الرغبة).

3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

خطوات الإعداد:

- وضع الكبدة والثوم والليمون في وعاء، ثم إضافة الخل والملح والفلفل الأسود والكمون، والتقليب جيدًا، ثم ترك الوعاء لمدة 30 دقيقة في الثلاجة.

- تسخين الزيت على نار متوسطة، ثم إضافة البصل وتقليبه جيدًا حتى يذبل، ثم إضافة الفلفل والتقليب لمدة 3 دقائق.

- وضع الكبدة والتقليب لمدة 5 دقائق، ثم إضافة الطماطم والبقدونس والتقليب حتى تنضج.

- خبز الصاج

المكونات:

2 كوب دقيق.

نصف كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

رشة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

خطوات الإعداد:

- نخل الدقيق، ثم إضافة المكونات الجافة إليه.

- إضافة الماء والعجن حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.

- تقطيع العجين إلى كرات متساوية ووضعه في صينية مدهونة زيت.

- تغطية الصينية باستخدام قماش نظيف وتركها لمدة 3 ساعات.

- دهن مقلاة غير لاصقة بالقليل من الزيت، ثم فرد كل كرة عجين ووضعها في المقلاة.

- تقليب الخبز على الجانبين حتى ينضج.

- وضع الكبدة مع الطحينة في الخبز، وتقديمه ساخنًا على الإفطار.

- سلطة الطحينة

المكونات:

ربع كوب من الطحينة الخام.

فص ثوم مهروس (حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة زيت نباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

خطوات الإعداد:

- يجب وضع جميع المكونات في وعاء عميق، ثم إضافة الدقيق تدريجيًا حتى تصبح الطحينة متجانسة.

- البطاطس المحمرة

المكونات:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

فنجان صغيرة خل.

ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

خطوات الإعداد:

- تقطيع البطاطس أصابع متساوية.

- غلي الماء مع الملح ثم وضع الخل بمجرد الغليان.

- وضع البطاطس في الماء وتغطيتها لمدة 5 دقائق، ثم تصفيتها ووضعها بالزيت الساخن وإخراجها بعد أن تكون ذهبية اللون.

- تقدم البطاطس مع رول الدجاج وقطع الخيار الطازج.