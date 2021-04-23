جنوب إفريقيا تتعاقد مع شركات خاصة لاستيراد لقاحات كورونا

تعاقدت جنوب إفريقيا لأول مرة، مع شركات خاصة، للمساعدة في استيراد لقاحات كورونا وتوزيعها حيث تسعى إلى تكثيف التطعيم على الصعيد الوطني، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة في وثيقة على موقعها على الإنترنت، إن الحكومة منحت عطاءات لمعهد اللقاحات البيولوجية في جنوب إفريقيا المدعوم من الدولة وشركة "إمبريال لوجستيكس" لاستيراد كمية غير محددة من الجرعات، وتم التعاقد مع شركة "دي إس في هيلثكير" لتخزين الجرعات وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح مورينا ماخوانا الرئيس التنفيذي لشركة "بيوفاك" عبر الهاتف، أن "بيوفاك" ستتولى في 26 أبريل تسليم الدفعة الأولى لجنوب إفريقيا من لقاحات جونسون آند جونسون البالغة مليون جرعة وتنتجها شركة "أسبن فارماكير" محليا، وستتولى الشركة بالإضافة إلى ذلك الواردات من شركة فايزر، بحسب ماخوانا، لافتا إلى أن وزارة الصحة ستعلن عن الكميات التي ستستوردها بيوفاك وإمبيريال.