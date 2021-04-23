السعودية تدعو إيران إلى الجدية في المفاوضات النووية وتفادي التصعيد

دعت السعودية، اليوم الجمعة، إيران إلى الانخراط في المفاوضات النووية ‏الجارية بجدية، وتفادي التصعيد، وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى ‏المزيد من التوترات".



وأكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته التي عقدت، الليلة الماضية، عبر الاتصال المرئي، "ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي وتطوير القدرات اللازمة لذلك".



وأشارت السعودية إلى قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي"، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الجمعة.



وحذر الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، مساء الخميس، من استمرار إيران في تهديد مضيقي هرمز وباب المندب من خلال زرع الألغام واستخدام الحوثيين، ما يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي.