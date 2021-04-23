الصحة الأوروبية: وكالة الأدوية الأوروبية راجعت بيانات التطعيم للقاح استرازينيكا

أعلنت مفوضة الصحة الأوروبية، ستيلا كيرياكيدس، مراجعة وكالة الأدوية الأوروبية بمراجعة بيانات التطعيم الإضافية والبيانات الوبائية المقدمة من الدول الأعضاء في ما يتعلق بلقاح استرازينيكا لإعطاء رأي علمي أكثر دقة حول ملف الأمان الخاص باللقاح من حيث فوائده لمختلف الفئات العمرية ومعدلات الإصابة المختلفة، وذلك بناءً على طلب رسمي من المفوضية الأوروبية.



وأكدت المفوضة كيرياكيدس، في بيان للمفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، أن هذا التقييم المؤقت من وكالة الأدوية الأوروبية سيدعم السلطات الوطنية في اتخاذ القرارات بشأن أفضل طريقة لاستخدام هذا اللقاح المضاد بـ"كوفيد-19" كجزء من حزمة اللقاحات الخاصة بهم، وابدت ترحيبها بأن العديد من الدول الأعضاء تعكس ذلك في قراراتها بإعطاء اللقاح لمواطنيها.



وفي هذا السياق، قالت كيرياكيدس "من الواضح أن الفوائد الإجمالية للقاح استرازينيكا في الوقاية من وباء كورونا تفوق مخاطر الآثار الجانبية النادرة جدًا وغير العادية، إذ يعد هذا اللقاح جزءًا مهمًا من مجموعة اللقاحات لدينا، فهو لقاح فعَّال يحمي من الأمراض الشديدة والوفاة المرتبطة بكورونا في الاتحاد الأوروبي والعالم".



وأضافت: "لقد كتبت اليوم إلى جميع وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي لإبلاغهم بالنتيجة المؤقتة لهذا التقييم وأقصى قدر ممكن من التنسيق لنهجنا، استنادًا إلى العلم، مع مراعاة المواقف الوطنية المختلفة".



وأكدت كيرياكيدس أن انتشار التطعيمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يزداد يومًا بعد يوم. فخلال الأسبوع الماضي، شهد الاتحاد في المتوسط 2.5 مليون لقاح يوميًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وحتى اليوم، تم تلقيح 24.5% من سكان الاتحاد الأوروبي البالغين بجرعة واحدة و9.1% تم تطعيمهم بالكامل، وهو أكثر من ضعف ما كانت الأرقام عليه قبل شهر واحد.



وأضافت مفوضة الصحة الأوروبية، أنه مع وجود أربعة لقاحات آمنة وفعالة تعتمد على التقنيات المختلفة المتاحة في جميع أنحاء الاتحاد، مع زيادة القدرة الإنتاجية وتجاوز التوقعات من بعض الشركات، سيشهد هذا الربع من العام الجاري زيادة في تقديم اللقاحات بأربعة أضعاف مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، قائلة "نحن نسير على الطريق الصحيح".



وأوضحت كيرياكيدس أن الإطار الأوروبي يضمن تطبيق إجراءات سلامة أكثر صرامة على استخدام جميع اللقاحات في الاتحاد الأوروبي مع وجود وكالة الأدوية الأوروبية في المركز.



واختتمت كيرياكيدس بالتأكيد على أن أساس حملات التطعيم الآمنة واستراتيجية اللقاحات الأوروبية هو التيقظ الدوائي، بينما أساس حملات التلقيح الناجحة هو ثقة المواطنين.